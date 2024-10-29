РБК: сумма требований российских телеканалов к Google составила два ундециллиона рублей

Сумма общих финансовых претензий 17 телеканалов России к американской корпорации Google в настоящее время составляет два ундециллиона рублей (ундециллион — единица с 36 нулями), передает РБК.

Согласно опубликованной агентством информации, такую сумму суд в России назначил Google за то, что компания до сих пор не восстановила аккаунты российских медиа на YouTube, как было объявлено в судебном решении.

«Суд обязал компанию восстановить доступ, и пока она это не сделает, неустойка ежедневно растет», — приводится в публикации.

Отмечается, что в качестве третьих лиц пострадавшими в деле значатся, среди прочих, такие российские медиа, как «Первый канал», телеканал «Звезда», а также семейство телеканалов ВГТРК («Россия 1», «Россия 24»).

Ранее заместитель главреда RT Анна Белкина прокомментировала скандальный иск Google к ряду российских масс-медиа.