РБК: транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей «Аэрофлота»

Отмечается, что надзорное ведомство инициировало проверку после встречи представителя прокуратуры Городкова с сотрудниками перевозчика. Участники встречи обсуждали актуальные вопросы соблюдения трудового законодательства, режима труда и отдыха летчиков и бортпроводников, а также ответственность пассажиров.

Проблемы, обозначенные в обращениях сотрудников «Аэрофлота», касаются нарушений трудовых прав и интересов воздушных экипажей, среди которых «многобазовость» и недостаточная защита прав кабинного состава.

В частности, один из вопросов, который обсуждали на встрече, касается и централизации процессов планирования. По мнению сотрудников авиакомпании, это привело к нарушениям норм рабочего времени и отдыха экипажей. Отмечается, что компания таким образом игнорировала приказы Минтранса № 139 «Об утверждении Положения о рабочем времени и времени отдыха экипажей воздушных судов

В дополнение к этому реорганизация и централизация процессов планирования стали причиной серьезных нарушений норм рабочего времени и отдыха. Сотрудники компании выразили недовольство изменением графиков работы менее чем за пять дней. Это осложняет решение вопроса о соблюдении трудовых прав и повышает уровень напряженности внутри коллектива.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор предложил ограничить сбор персональных данных.