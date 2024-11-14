Власти подготовили двухэтапный проект повышения рождаемости на период до 2036 года

Российское правительство подготовило специальный план по демографической и семейной политике, рассчитанный к выполнению до 2036 года. Об этом сообщило издание РБК.

В документе, который был подготовлен в кабинете министров, прописан целый ряд мер: улучшение правил по выплате материнского капитала, совершенствование взыскания алиментов, специальные льготы для бабушек и дедушек, у которых есть много внуков, а также многое другое. В этот план вписано, что будет производиться «поддержка и защита семьи как фундаментальной основы российского общества».

Все будет выполняться в два этапа. Первый будет проводиться до 2030 года, и на протяжении данного срока станут проводить совершенствование законодательства. Также будут запущены национальные проекты, при выполнении которых семейноцентричность станет основой государственной политики. Второй этап пока детально не расписан, но он допускает корректировку планов, а также введение дополнительных мер для достижения поставленных целей.

Ранее депутат Госдумы Бессараб выступила против привязки размера пенсий к количеству детей. По ее мнению, существующее законодательство и без того предоставило неплохие условия тем пенсионерам, которые воспитали несколько детей. Дальнейшее движение в этом направлении бессмысленно, так считает парламентарий.