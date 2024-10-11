В РПЦ выступили с критикой новой инициативы Минздрава России

Как сообщили на сайте РПЦ, представители церкви намерены оспорить один из пунктов проекта приказа Минздрава, который предполагает запрет на посещение священниками инфекционных боксированных отделений больниц. Комментарий был предоставлен игуменией Ксенией (Чернега), главой правового управления Московской патриархии.

Уточняется, что комментарий касается проекта приказа «Об утверждении общих требований к организации посещения пациента священнослужителями» и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В РПЦ отметили, что спорный 6-ой пункт запрещает священнослужителям входить к пациентам, находящимся в инфекционных боксах, в условиях карантина в медицинских учреждениях.

Также добавили, что во время пандемии Минздрав направил региональным учреждениям методические рекомендации, регламентирующие порядок визитов священнослужителей.

Согласно им, необходимо соблюдение противоэпидемических мер и использование соответствующих средств индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что в РПЦ призвали исключить теорию Дарвина из школьных учебников.