Реабилитация подвига: в Калмыкии ветерану СВО вернули улыбку после тяжелого ранения

В Калмыкии завершился уникальный медицинский и социальный проект по реабилитации ветерана специальной военной операции, получившего тяжелое минно-взрывное ранение. Боец, ставший инвалидом III группы, в январе 2024 года лишился значительной части зубов в результате сочетанной травмы головы при выполнении служебных задач.

По поручению и при личном содействии Главы Республики Калмыкия ветерану была оказана комплексная высокотехнологичная стоматологическая помощь на базе Республиканской стоматологической поликлиники. Врачи провели масштабную работу по восстановлению не только жевательной функции, но и эстетики лица.

Медицинская реабилитация проходила в несколько этапов. Сначала специалисты провели полную санацию полости рта, удалив зубы, не подлежащие восстановлению, и вылечив те, что можно было сохранить. На следующем этапе стоматологи-хирурги выполнили имплантацию, после чего ортопеды осуществили тотальное протезирование зубов.

В Министерстве здравоохранения Калмыкии подчеркнули, что благодаря слаженной работе медицинской команды и поддержке руководства региона ветерану удалось вернуть не только здоровье, но и уверенность в себе, комфорт и возможность для активной социальной жизни. Этот случай стал примером комплексного подхода к реабилитации военнослужащих, получивших ранения.

