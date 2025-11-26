«Реабилитация» ружьем: вскрыты новые подробности о зверствах в частном центре для подростков в Подмосковье

Чудовищные подробности систематических издевательств над подростками вскрылись в подмосковном Дедовске, где под вывеской реабилитационного центра несколько месяцев осуществлялась преступная деятельность. Родители воспитанников центра рассказали RT леденящие душу подробности происходившего за закрытыми дверями.

По словам Кристины Здисенко из Барнаула, консультанты — бывшие наркозависимые — принуждали детей к употреблению алкоголя и наркотиков.

«А когда моему сыну и другим подросткам предложили выпить коньяк в бане, они сбежали. Тогда консультант Николай, бывший следователь, достал ружье и приказал им копать себе могилы», — рассказала она.

Тот же подросток сообщил о случаях сексуального насилия над 11-летней девочкой под угрозой разоблачения.

Мать другой воспитанницы описала изощренные методы «воспитания», включавшие привязывание девочек друг к другу за запястья на неделю, а также домогательства со стороны воспитателя. При этом, как отмечают несколько родителей, детей систематически недокармливали. Елена Овсиец из Балашихи отметила, что дети сидели на хлебе, а родителям приходилось самостоятельно закупать продукты, чтобы спасти их от голода.

Финансовая сторона этой деятельности также вызывает серьезные вопросы. По информации RT, месячная стоимость пребывания в центре составляла от 65 до 90 тысяч рублей в зависимости от платежеспособности семьи, при этом постоянно проводились дополнительные сборы. Елена Трубина, чей сын сбежал из центра через две недели, сообщила, что смогла вернуть деньги только через суд. Он при этом оштрафовал организацию на 70 тысяч рублей.

Примечательно, что, согласно данным базы «Контур Фокус», Анна Хоботова с 2013 года являлась руководителем 13 общественных организаций и фирм, занимающихся помощью подросткам. Большинство из них уже закрыты или ликвидируются. Единственный действующий фонд «Галактика», объединяющий несколько реабилитационных центров в разных городах, в 2024 году подвергался проверке Роспотребнадзора, выявившей серьезные нарушения в договорах с родителями.

Психолог Татьяна Василькова в комментарии RT отметила, что трагедия заключается в том, что сотрудники центра вместо помощи травмированным подросткам лишь усугубляли их страдания. По ее словам, самое главное — вернуть детям волю к жизни.

Напомним, что СК РФ возбудил уголовное дело по четырем статьям в отношении сотрудника и одной из постоялиц учреждения, находящегося в ведении Анны Хоботовой. По данным следствия, в центре, где находились 22 ребенка от 11 до 17 лет, несовершеннолетние подвергались жестоким пыткам, избиениям и содержались в условиях голода.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась вокруг 16-летнего подростка, который был экстренно госпитализирован 23 ноября в бессознательном состоянии. Как сообщили в СК, юноша поступил в реанимацию с множественными повреждениями головы, туловища и конечностей, со следами связывания, а также с отказавшими почками. В настоящее время он находится в коме, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, и врачи борются за его жизнь.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения девушке, участвовавшей в истязании подростков в реабилитационном центре в Истре.