Реабилитационный центр для слепоглухих и школу на 550 мест в Сергиевом Посаде достроят до конца года

Школа на 550 мест в районе деревни Зубачево в Сергиевом Посаде готова уже на девяносто процентов. Сейчас в здании завершаются отделочные работы. Объект планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Также до конца этого года планируется ввод социально-реабилитационного центра для молодых слепоглухих инвалидов. Сейчас на объекте трудятся свыше ста семидесяти рабочих и двенадцать единиц техники. Они выполняют кладку внутренних стен и перегородок, обустраивают кровлю и проводят отделочные работы.

Кроме того, в следующем году в Сергиевом Посаде будет введен еще ряд социальных объектов. В том числе больничный комплекс с поликлиникой на 450 посещений в смену в городе Хотьково. Сейчас на объекте работают 150 строителей. Также будет достроен детсад на 280 мест в районе деревни Зубачево и здание Сергиево-Посадского физико-математического лицея.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что сейчас в Подмосковье реализуется масштабная программа по капремонту детских садов.