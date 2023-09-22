Реабилитационный центр для собак планируют возвести в подмосковной Истре

Мособлархитектура согласовала архитектурный облик нового реабилитационного центра для собак, который планируют построить в деревне Обушково в городском округе Истра.

Ожидается, что площадь проектируемого двухэтажного здания составит 520 квадратных метров. Согласно проекту, на первом этаже предусмотрено размещение кабинета ветеринарного врача, груминг зона, хендлинг зал и специализированный бассейн.

Особое внимание в проекте уделяется реабилитационным тренировкам для собак — для этого будет оборудован отдельный зал с беговыми дорожками. На втором, мансардном, этаже будет располагаться учебный класс для проведения обучающих мастер-классов по грамотному уходу за животными.

Отмечается, что фасадные решения выполнены в современной готической эклектике. Особое внимание уделено геометрическим декоративным элементам фасада, которые подчеркивают классический, но в то же время, современный облик здания. В качестве материала отделки применяется облицовочный кирпич в природном тепло-бежевом оттенке. Данный социально значимый объект планируется к реализации в 2024–2025 годах.

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