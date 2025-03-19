Readovka обвинила Baza во вранье за вброс о возможной ликвидации издания

В российском СМИ-пространстве назревает очередной медиаскандал. В сетевом издании Readovka резко раскритиковали публикацию телеграм-канала Baza, в которой заявляется, что патриотическое СМИ «идет ко дну» и не сегодня-завтра может и вовсе уйти в небытие.

Сегодня в среду, 19 марта, Baza опубликовала пост в своем телеграм-канале, в котором сообщается, что в Readovka идут массовые увольнения, а за последнее время из 100 сотрудников остались максимум 60. Кроме того, утверждается, что финансирование медиа якобы сильно урезано из-за того, что у государства начала меняться риторика по отношению к СВО. Также Baza уверяет, что Readovka при помощи ботоферм сильно накручивает количество своих подписчиков, что также не понравилось покровителям сетевого издания.

Помимо этого, в публикации приводится информация, что дочерние проекты Readovka фактически на грани закрытия, а один из основных проектов «Readovka Объясняет» не выходит в эфир. Также Baza отметила, что журналисты Readovka узнали о том, что главный редактор Алексей Костылев разбился на квадроцикле в конце октября прошлого года, из СМИ.

В Readovka во время беседы с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» назвали все написанное Baza фейком и преднамеренным вбросом. В издании подчеркнули, что в редакции если и были некоторые увольнения сотрудников, то это обусловлено стандартной для любого СМИ ротацией и оптимизацией. Все ключевые сотрудники, включая журналиста издания, историка-эксперта Евгения Норина, работают штатно.

«Да, в сентябре было решено пересмотреть концепцию проекта. Планировался ребрендинг и т.д., потом из-за ситуации с Алексеем [Костылевым, а именно после его попадания в клинику — прим.ред.] просто отложили это на потом. Но авторы никуда не делись, ушли в другие наши проекты», — рассказали в редакции.

В Readovka указали на совершенно неэтичное поведение Baza и добавили, что издание продолжает активно развиваться. Выступать с опровержением написанного в издании отказались, посчитав, что это ниже достоинства коллектива: «собака лает, а караван идет». С Алексеем Костылевым «все хорошо, он на реабилитации и активно идет на поправку», подытожили в Readovka.

Ранее сообщалось, что коллеги попавшего в аварию Алексей Костылева рассказали о критическом состоянии главреда Readovka.