Реализация веломаршрута ВЕЛО1 продолжается в Московской области

В Подмосковье в рамках реализации веломаршрута «Москва-Санкт-Петербург» для проезда открылся участок велодорожки Москва-Санкт-Петербург, который расположен в Мытищах. Об этом сообщили в областном Минблаго.

«Завершили реализацию еще одного отрезка веломаршрута ВЕЛО1 на территории Московской области. Новая трасса представляет собой дорожку протяженностью 2,8 километра соединяющую парк Яуза города Москва с Мытищинским лесопарком», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что на данном маршруте можно увидеть культурные достопримечательности, посетить кафе, торговый центр и Мытищинский лесопарк. На всем протяжении велодорожки установлено освещение, ее оборудовали местами для отдыха, вдоль нее также установили лавочки и урны.

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