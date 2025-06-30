Ребенка госпитализировали после падения самодельных ворот
СК возбудил дело после травмирования ребенка воротами в Куркинском парке
Фото: [Скорая помощь в Троицке/Медиасток.рф]
В Куркинском парке Тульской области произошел несчастный случай с участием ребенка, после чего СК возбудил уголвоное дело о халатности. Об этом сообщают «Тульские известия».
Сообщается, что 28 июня на 10-летнюю девочку обрушились самодельные футбольные ворота, в результате чего она получила травмы. Пострадавшую немедленно госпитализировали. В учреждении ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
Богородицкий межрайонный следственный отдел СК по Тульской области возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). В ораганх приступили к комплексу мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента. Выяснят, кто отвечал за безопасность на территории парка.
Ранее сообщалось, что два маленьких брата насмерть отравились неизвестными ягодами в лесу под Саратовом.