Ребенка госпитализировали после падения самодельных ворот

В Куркинском парке Тульской области произошел несчастный случай с участием ребенка, после чего СК возбудил уголвоное дело о халатности. Об этом сообщают «Тульские известия».

Сообщается, что 28 июня на 10-летнюю девочку обрушились самодельные футбольные ворота, в результате чего она получила травмы. Пострадавшую немедленно госпитализировали. В учреждении ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Богородицкий межрайонный следственный отдел СК по Тульской области возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). В ораганх приступили к комплексу мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента. Выяснят, кто отвечал за безопасность на территории парка.

Ранее сообщалось, что два маленьких брата насмерть отравились неизвестными ягодами в лесу под Саратовом.