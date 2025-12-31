Logo

Ребенок и двое взрослых не выжили в огненном ДТП с минивэном в Тюменской области

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и минивэна, произошедшего 30 декабря, погибли три человека, среди которых был ребенок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области через их телеграм-канал.

На трассе Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск, в Бердюжском районе, произошло столкновение автомобилей "Рено" и минивэн "Хонда". В результате аварии "Рено" загорелся и полностью уничтожен огнем.

В полиции сообщили, что в результате пожара в автомобиле погибли водитель и два пассажира, среди которых был маленький ребенок, возраст которого не уточняется.

«Предварительно, водитель "Рено" выехал на встречную полосу», – говорится в сообщении регионального управления Госавтоинспекции.

Федеральная трасса сейчас частично закрыта. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего ДТП.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье перед судом предстанет мать погибшего в ДТП с грузовиком ребенка.

