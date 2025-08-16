Ребенок из России подхватил паразита в Таиланде: личинка жила под кожей

Российская семья стала жертвой пугающего случая, который произошел во врем отдыха в Таиланде, пишет SHOT.

У сына россиян внезапно появилось небольшое красное пятно на животе, которое сначала приняли за безобидный укус насекомого. Однако уже через пару дней ситуация резко изменилась.

Как отмечает телеграм-канал, пятно со временем начало увеличиваться в размерах, приобретая странные извилистые очертания. Кроме того, родителей напугали движения, которые они заметили в месте укуса малыша.

Когда зуд стал невыносимым, а ребенок постоянно чесался и плохо спал, испуганные мать и отец решили срочно обратились в местную клинику. Тайские врачи после осмотра поставили диагноз — Larva migrans, более известный как «синдром блуждающей личинки».

Это паразитарное заболевание вызывается личинками гельминтов, которые проникают под кожу через микротрещины. Чаще всего заражение происходит при хождении босиком по пляжу или контакте с зараженным песком.

Мальчику немедленно назначили курс противопаразитарных препаратов и поддерживающую терапию, и лечение дало результат — через три дня паразит погиб, а неприятные симптомы постепенно исчезли.

Врачи предупреждают, что в более тяжелых случаях при этом заболевании может потребоваться хирургическое вмешательство, когда личинку будут удалять из тела человека.

