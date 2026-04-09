«Цены рухнули вдвое»: россияне сметают горящие туры в ОАЭ после перемирия по ₽74 тыс на двоих

Российские туристы бросились скупать горящие путевки в ОАЭ. Туроператоры, оставшиеся с нераспроданными апрельскими турами из-за недавней эскалации, теперь вынуждены отдавать их за копейки. Цены упали в полтора-два раза. Неделя на двоих стартует от ₽74 тыс. Еще недавно такие же путёвки стоили ₽120–130 тыс. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Для тех, кто привык к роскоши, — элитные отели предлагают отдых за ₽350 тыс на пару. И это тоже считается выгодным предложением. Турагенты заявляют: возобновляются все ранее отмененные экскурсии и мероприятия. В Дубае снова можно гулять без оглядки на ракетные обстрелы. Спрос бешеный: август и сентябрь уже почти распроданы. Хороших вариантов на эти месяцы практически не осталось.

Однако в Ассоциации туроператоров России (АТОР) осторожничают. Там напоминают: рекомендация Минэкономразвития о приостановке продаж туров в страны Персидского залива все еще действует.

