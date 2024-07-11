Ребенок оказался под колесами иномарки в Ноябрьске

В ямальском городе Ноябрьск 10-летний мальчик попал под колеса легкового автомобиля, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местный ОГИБДД.

По предварительной информации, 10-летний ребенок пытался перейти дорогу в неположенном месте на улице Космонавтов. В этот момент его снесла иномарка. Водитель и очевидцы вызвали скорую помощь, юный пешеход получил травмы. Какие именно не уточняется, но пострадавшего забрали в больницу для дальнейшей помощи.

Отметим, что в Госавтоинспекции часто напоминают про необходимость бесед о ПДД с детьми. В сезон летних каникул инцидентов разного плана с самыми юными жителями не редкость. Многие связаны как раз с нарушениями правил дорожного движения, которые не всегда заканчиваются благополучно.

Ранее сообщалось, что мотоциклист погиб в результате ДТП в подмосковных Люберцах.