Ребенок погиб на Ямале под снегоуборочной техникой: возбуждено уголовное дело

Глава поселка Уренгой в ЯНАО Олег Якимов выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью мальчика, который, по предварительной версии, стал жертвой наезда снегоуборочной техники. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Смерть малолетнего жителя поселения Уренгой стала трагедией для семьи и соседей, которые знают ребенка. По словам Якимова, выясняют все обстоятельства происшествия. Родным оказывают необходимую поддержку: финансовую и психологическую.

«Дорогие земляки, большая просьба соблюдать все необходимые правила безопасности, где бы вы не находились. Берегите себя», — написал Олег Якимов в соцсетях.

Напомним, в Уренгое Пуровского района скончался ребенок после наезда снегоуборочной техники. Он скатился с горки на тюбинге прямо под колеса машины. Инцидент произошел 27 декабря. Позже возбудили уголовное дело: фигурантом стал водитель КамАЗа.

Ранее сообщалось, что красноярка разбилась насмерть во время катания на «ватрушке», привязанной к авто.