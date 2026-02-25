Ребенок попал в больницу из-за колы во Владивостоке

Врачи провели эндоскопическое исследование и обнаружили в желудке подростка микрокровоизлияния. Выяснилось, что у ребенка уже были предпосылки к эрозийному гастриту, а кола лишь усугубила ситуацию. Теперь подростку предстоит длительное лечение и постоянное наблюдение у гастроэнтеролога.

Специалисты напоминают, что в состав колы входит ортофосфорная кислота — вещество, которое используется в промышленности для растворения ржавчины. При здоровом желудке разовая доза может не навредить, но при уже имеющихся заболеваниях ЖКТ употребление такого напитка способно привести к тяжелым последствиям, включая внутренние кровоизлияния.

Медики отмечают тревожную тенденцию: все больше детей поступают с эрозийными гастритами, панкреатитами и даже панкреонекрозом. К этим заболеваниям приводят не только газировка, но и другие популярные среди молодежи продукты. Особую опасность представляет латяо —китайская жевательная закуска, которая также негативно влияет на пищеварительную систему.

Ранее сообщалось, что в Челябинске пятеро школьников отравились шаурмой в местном ларьке.