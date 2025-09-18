Ребенок провалился под пол во время обрушения стен в доме

В одном из аварийных домов Новокузнецка произошло частичное обрушение перекрытий, что привело к ЧП с ребенком, проживающим в одной из квартир. Об этом со ссылкой на местный СК пишет VSE42.Ru .

Инцидент случился в доме на улице Антоновской, давно признанном аварийным. В одной из квартир произошло частичное обрушение внутренних перекрытий, в результате которого ребенок провалился в образовавшееся пространство под полом.

Инцидент потребовал вмешательства следственных органов. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и предоставить ему доклад о ходе расследования.

Критическая ситуация сложилась на фоне системных проблем с расселением дома. Несмотря на официальный статус аварийного и многочисленные жалобы жителей на неудовлетворительные условия, благоустроенное жилье им до сих пор не предоставлено. Срок расселения вовсе был перенесен на 2028 год.

