Ребята из Красногорска уже 1 сентября смогут пойти в новую школу

Новое образовательное учреждение, рассчитанное на триста учеников, уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию в ЖК «Митино Парк» в подмосковном Красногорске. Уже 1 сентября школа откроет свои двери для учеников. Об этом сообщили в региональном Министерстве стройкомплекса.

Отмечается, что в трехэтажном учебном корпусе обустроили учебные классы, помещения групп продленного дня с игровыми зонами, пищеблок с обеденным залом, спортзал, актовый зал, а также библиотечный центр с медиатекой. Общая площадь здания составляет почти семь тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в Подмосковье будут достроены и сданы двадцать три школы.