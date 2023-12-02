«Ребята там, а как же я»: молодой офицер поехал на СВО сразу после получения диплома

Бойцы спецоперации часто берегут нервы родных и близких. Большинство ни слова не говорят о происходящем на передовой, а некоторые даже скрывают, что едут за ленточку. Среди таких парней был и Роман Солюков из Каменск-Шахтинска.

Роман стал дипломированным офицером к лету 2022 года, когда вовсю шла СВО. И хотя Солюков учился на связиста, ему хотелось пострелять, взять вражеские позиции. Его очень вдохновлял пример бойцов ЧВК «Вагнер» и десантуры. И когда по распределению после учебы он попал в 98 воздушно-десантную дивизию в Иваново, Рома был счастлив.

Мама бойца Оксана Малыгина вспомнила, как радовался сын, когда впервые прыгнул с парашютом.

«Рома был в восторге! А во второй раз прыжки отменили. Когда я спросила, почему, он сперва не признавался, а потом сказал, что один парень разбился — парашют не раскрылся. Конечно, после этого я переживала. Договорились с Ромой, что он мне заранее не будет сообщать, что прыгает, чтоб я не волновалась, а звонить после приземления», — поделилась Оксана с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Солюков рвался на спецоперацию. Уже много позже родители разговаривали с начальством, и им сообщили, что молодой лейтенант мог бы еще посидеть в тылу, принять все дела, но он хотел на фронт. Говорил: «Ребята там, а как же я?». И 15 октября Рома поставил близких перед фактом — все необходимое уже закупил и едет за ленточку.

«Мы его даже не проводили, набрал уже из автобуса. Сын старался звонить, когда перемещался с позиции на позицию, ведь с места дислокации это делать запрещено, чтоб ВСУ не рассекретили. Рома интересовался, что происходит в мире, ведь на фронте не было телевизора с новостями. О себе он рассказывал только, что все в порядке», — отметила женщина.

А спустя три месяца после отъезда на передовую боец погиб вместе со своим комбатом. О том, как это было, читайте в нашем материале.