Речь Трампа в Конгрессе вызвала страх у иностранных чиновников

Речь президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Конгрессе вызвала страх у многих зарубежных чиновников, так как он продублировал свои заявления о торговых войнах и готовности к расширению территории страны. Об этом Politico сообщил со ссылкой на собственные источники.

«Такие утверждения были шокирующими и неприемлемыми, США все больше выглядят ненадежным партнером и не заслуживают доверия», — приводит издание монолог неназваного латиноамериканского дипломата.

Так, особые переживания в обращении Трампа вызвали его слова о планах США присоединить Гренландию и Панаму. По этой причине целый ряд официальных представителей других государств заявили, что «готовятся к ужасающим сценариям на всех фронтах».

Ранее стало известно, что и после заявления Зеленского о готовности вновь приступить к переговорам по редкоземельным металлам, Трамп не стал отменять принятое решение о приостановке поставок вооружения на Украину.