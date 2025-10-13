Редчайший бирюзовый гриб-художник нашли в подмосковном лесу

Лес под Солнечногорском в Подмосковье преподнес местным грибникам необычный сюрприз — вместо ожидаемых рядовок они обнаружили ярко-бирюзовые грибы, напоминающие драгоценные камни. Об этом сообщает издание REGIONS.

Находка, о которой сообщили в паблике «Грибники Подмосковья», оказалась редкой хлороциборией сине-зеленоватой. По словам биолога Анастасии Коротковой, этот гриб не представляет гастрономической ценности — он слишком мал и жесткий для приготовления, но абсолютно не ядовит.

Главная особенность гриба — способность окрашивать древесину в интенсивный сине-зеленый цвет, что издавна используется мастерами для создания уникальных поделок и инкрустаций. Встречается хлороцибория преимущественно на старых ветках дуба и бука, а ее появление в подмосковных лесах — настоящая удача для фотографов и ценителей природы.

Для грибников эта находка служит также напоминанием, что несъедобные виды могут представлять природную ценность и эстетическое удовольствие, превращая обычную прогулку в настоящее открытие.

