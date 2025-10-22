Редкая хищница с Мадагаскара активничает в Подмосковье к удивлению жителей

В Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском мадагаскарская фосса по кличке Кнопа демонстрирует уникальные физические способности и удивляет навыками, выяснило издание REGIONS.

Сотрудники центра зафиксировали, как хищница занимается силовыми тренировками, используя в качестве спортивного снаряда крупный камень. Такой образец, по словам сотрудников центра, еще нужно было откопать.

Такое активное поведение соответствует природным инстинктам фосс — эти животные в естественной среде обитания проводят значительную часть времени на деревьях, где демонстрируют необыкновенную ловкость и силу, даже спариваясь на высоте около 20 метров.

Упражнения не только помогают животному поддерживать форму и природные навыки, но и зоологам в понимании механизмов адаптации редких видов в неволе.

Сотрудники центра подчеркивают, что такая естественная активность Кнопы свидетельствует о хорошей адаптации животного к условиям содержания и его психологическом благополучии. Для посетителей это уникальная возможность наблюдать за естественным поведением редкого хищника, который в дикой природе встречается исключительно на Мадагаскаре и относится к уязвимым видам.

