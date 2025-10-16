Вылов хищного деликатеса: подмосковные рыболовы выходят на ночную охоту за особенной рыбой

В подмосковных реках и водохранилищах начался долгожданный для рыболовов сезон ловли налима — уникальной холодолюбивой рыбы, которая проявляет активность с похолоданием воды. Об этом сообщает издание REGIONS.

Первые поклевки уже зафиксированы на Оке, где рыбаки сообщают о пробуждении этого хищника после летней спячки. Налим, проводящий теплые месяцы в укрытиях под корягами и в норах, с наступлением осени выходит на охоту, становясь желанным трофеем для любителей ночной рыбалки.

Пик активности рыбы приходится на ночное время с 22:00 до 4:00, когда она кормится на глубинных участках с каменистым дном, в ямах с коряжниками и на чистых площадках с прохладной водой.

Для успешной ловли опытные рыболовы рекомендуют использовать донные снасти с наживкой из живца (ерша или пескаря) либо пучка червей. Согласно народным наблюдениям, клев налима сильно зависит от лунных фаз, атмосферного давления и других погодных факторов, что делает его поведение непредсказуемым.

Среди лучших мест для осенней ловли рыбаки выделяют Оку в районе Серпухова с ее глубокими ямами и каменистым дном, Осетр под Зарайском, известный тишиной и хорошими уловами, а также Рузское и Можайское водохранилища, где водятся трофейные экземпляры. Перспективными также считаются реки Пахра, Клязьма после недавней очистки, Сестра в Солнечногорском районе и канал имени Москвы с его специфическими, но уловистыми участками.

Отметим, что пойманный налим ценится не только как интересный трофей, но и как гастрономический деликатес с нежным вкусным мясом, ради которого многие рыболовы готовы проводить холодные осенние ночи на берегу водоемов.

Ранее сообщалось, что российские рыбаки поймали тунца-гиганта стоимостью $2 млн.