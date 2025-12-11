Редкая орхидея из эквадорских Анд зацвела в Пальмовой оранжерее Москвы

В Пальмовой оранжерее Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» произошло ботаническое событие — зацвела редкая коллекционная орхидея с интригующим названием «птичье яйцо» (Masdevallia ova-avis). Увидеть уникальный цветок теперь могут все посетители сада.

Как сообщила пресс-служба «Аптекарского огорода», цветение началось 9 декабря. Растение выставлено в специальной стеклянной витрине, где можно рассмотреть его главную особенность — необычный овальный цветок, благодаря которому орхидея и получила свое «яичное» название. Этот вид считается редкостью даже в самых богатых ботанических коллекциях.

Родина экзотической гостьи — высокогорные леса Анд в Эквадоре. В природе она растет на деревьях на высоте до 2,5 тысяч метров, что объясняет ее уникальную выносливость: орхидея способна выдерживать прохладные ночи (около +10 °C) и относительно теплые дни (до +24 °C) в течение всего года.

