Редкие фронтовые зарисовки и антифашистские карикатуры покажут в Подольском музее

В Подольском краеведческом музее готовится уникальная выставка, на которой покажут редкие рисунки времен Великой Отечественной войны (ВОВ) из собственных фондов, сообщила пресс-служба городского округа.

Экспозиция приурочена к важным памятным датам — годовщинам снятия блокады Ленинграда и победы в Сталинградской битве.

Посетители смогут увидеть два типа уникальных работ. Во-первых, это фронтовые зарисовки художника Василия Керенского, который ушел на фронт добровольцем и рисовал портреты бойцов в короткие перерывы между сражениями. Во-вторых, антифашистские карикатуры Игнатия Островского, которые он создавал прямо во время Сталинградской битвы, чтобы поднять боевой дух своих однополчан.

Организатором выставки и автором особенных экскурсий выступает Татьяна Демьяненко — старший научный сотрудник музея и заслуженный учитель России. 35 лет она преподавала историю в школе, а последние 10 лет посвятила музейной работе.

Для нее история — «это не просто даты, а вся жизнь». Татьяна не только проводит экскурсии, но и активно работает в архивах, общается со старожилами и бережно собирает летопись родного Климовска, который называет «зеленым оазисом».

«Когда я вижу блеск в глазах слушателей, у меня самой появляется вдохновение делать больше», — делится Татьяна.

Свой профессиональный праздник, Татьянин день, она планирует встретить на рабочем месте, продолжив свою важную миссию по сохранению памяти.

