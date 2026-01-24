В Подольске прошли 41-е традиционные соревнования «Подольская лыжня» в память о легендарных тренерах

Ежегодный спортивный праздник объединил более 600 лыжников самых разных возрастов, от дошкольников до ветеранов спорта. Соревнования открыли заместитель главы округа Вадим Буров и депутат Денис Бесогонов.

Уже более четырех десятилетий эти старты имеют особую, мемориальную направленность. Они посвящаются легендарным тренерам, которые создавали спортивную славу Подольска: Нине Федоровой, Виктору Сафронову и Александру Ефимову.

Перед началом забегов все участники почтили память своих наставников аплодисментами, отдавая дань уважения их вкладу в развитие лыжного спорта в городе.

На трассе царил настоящий семейный дух: самые юные участники, 2018 года рождения и младше, уверенно преодолевали свою первую серьезную дистанцию в 500 м. Более опытные спортсмены соревновались на маршрутах протяженностью 1, 3 и 5 км.

Ярким примером стала семья Честнейшиных, где дети, начавшие заниматься лыжами в три года, вышли на старт с одинаковым азартом, но на разные дистанции.

Возрастной диапазон участников впечатлял: самым юным лыжником стал четырехлетний мальчик, а самым возрастным — житель Обнинска, которому исполнилось 79 лет.

После финиша для всех спортсменов и гостей работала полевая кухня, где можно было подкрепиться горячей кашей и согреться чаем.

