В Подольске прошли 41-е традиционные соревнования «Подольская лыжня» в память о легендарных тренерах

«Подольская лыжня» объединила 600 спортсменов в память о легендарных тренерах
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В лесопарке «Дубровицкий лес» прошли 41-е традиционные открытые соревнования «Подольская лыжня», сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.
Ежегодный спортивный праздник объединил более 600 лыжников самых разных возрастов, от дошкольников до ветеранов спорта. Соревнования открыли заместитель главы округа Вадим Буров и депутат Денис Бесогонов.
Уже более четырех десятилетий эти старты имеют особую, мемориальную направленность. Они посвящаются легендарным тренерам, которые создавали спортивную славу Подольска: Нине Федоровой, Виктору Сафронову и Александру Ефимову.
Перед началом забегов все участники почтили память своих наставников аплодисментами, отдавая дань уважения их вкладу в развитие лыжного спорта в городе.
На трассе царил настоящий семейный дух: самые юные участники, 2018 года рождения и младше, уверенно преодолевали свою первую серьезную дистанцию в 500 м. Более опытные спортсмены соревновались на маршрутах протяженностью 1, 3 и 5 км.
Ярким примером стала семья Честнейшиных, где дети, начавшие заниматься лыжами в три года, вышли на старт с одинаковым азартом, но на разные дистанции.
Возрастной диапазон участников впечатлял: самым юным лыжником стал четырехлетний мальчик, а самым возрастным — житель Обнинска, которому исполнилось 79 лет.
После финиша для всех спортсменов и гостей работала полевая кухня, где можно было подкрепиться горячей кашей и согреться чаем.
