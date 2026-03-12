Редкие снежные барханы: Сахару накрыл мощный циклон, превратив раскаленную пустыню в ледяную сказку

Планета продолжает преподносить климатические сюрпризы: на севере легендарной пустыни Сахара зафиксировано аномальное выпадение осадков. Об этом сообщает РИА Новости.

В районе алжирской деревни Айн-ас-Сафра, которую географы часто называют «воротами в пустыню», золотые пески внезапно скрылись под толстым слоем снега. Как сообщают очевидцы, за последнюю неделю в регионе выпало аномальное количество снежных масс, превратив ярко-оранжевые дюны в настоящие сугробы.

Это редчайшее явление буквально парализовало привычный облик самого жаркого места на Земле, создав фантастический контраст между льдом и раскаленной почвой. Несмотря на пугающие климатические сдвиги, местное население восприняло погодный хаос с нескрываемым восторгом. Жители окрестных селений массово выходят на заснеженные барханы, чтобы устроить зимние забавы: люди пытаются скатываться с дюн, словно с ледяных горок, и делают уникальные кадры природной аномалии.

Пока туристы и местные жители наслаждаются временной прохладой, экологи выражают обеспокоенность долгосрочными последствиями таких «температурных качелей» для хрупкой экосистемы пустыни. Снежный покров в Сахаре держится уже несколько дней, приковывая внимание мирового сообщества к алжирским пескам.

