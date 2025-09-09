Редкий для региона паук-мутант удивил жителей Подмосковья

Житель подмосковной Балашихи поделился с REGIONS видео, на котором запечатлел южнорусского тарантула — крупного паука, нетипичного для фауны центральной России.

Встреча произошла на парковке у гипермаркета в микрорайоне Саввино, где местный житель Илья Сенаторов заметил крупное членистоногое. Вид у необычного гостя был впечатляющий: размер 3-4 сантиметра и крайне быстрая скорость перемещения.

Зоолог Павел Айгишев, изучивший кадры, подтвердил принадлежность паука к виду Lycosa singoriensis (южнорусский тарантул), который традиционно обитает в степных регионах Ростовской области, Ставрополья и Калмыкии. Эксперт связал появление тарантула в Подмосковье с климатическими изменениями — за последнее десятилетие потепление позволило многим южным видам существенно расширить зону обитания и продвинуться на север.

Южнорусский тарантул, хотя и выглядит устрашающе, но не представляет смертельной опасности для человека. Его укус может вызвать локальную аллергическую реакцию, сопровождающуюся отеком, покраснением и жгучей болью, сравнимой с укусом шершня.

Ранее зоолог развеял миф об опасности тарантулов в Московской области.