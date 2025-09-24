Редкий кадр: в Подмосковье сняли стрекозу-хищника с таинственной буквой на лбу

Жительнице Павловского Посада удалось сделать уникальные кадры: на сухой травинке у воды она обнаружила самца редкой стрекозы — «синего коромысла». Об этом она рассказала изданию REGIONS.

Обычно этих стрекоз сложно застать в неподвижном состоянии, но на этот раз насекомое подпустило человека совсем близко. По словам автора снимка, насекомое сидело и не двигалось, словно позволяя устроить ей фотосессию.

Специалист-эколог из Электрогорска Клавдия Верейкина пояснила в беседе с REGIONS, что встреча с такой стрекозой — большая удача. «Синее коромысло» относится к крупным и пестро окрашенным стрекозам, являясь одним из самых красивых представителей своего отряда. Их отличительная черта — огромные глаза, которые соприкасаются на темени, и крылья, которые в состоянии покоя направлены в стороны, а не складываются вдоль тела, как у многих других видов. Эти насекомые, как отметила эксперт, настоящие асы полета, способные часами патрулировать воздушное пространство без единой посадки.

Но настоящие сюрпризы скрываются под водой, где развиваются личинки «синего коромысла». Они являются активными и прожорливыми хищниками, чьи жертвы иногда включают даже мальков рыб. Развитие личинки может длиться до четырех лет. Это невероятно долгий цикл для мира насекомых.

Визитная карточка вида, которую можно разглядеть на фотографиях, — уникальное черное пятно на лбу, по форме напоминающее букву «Т». Эта метка делает каждую такую стрекозу легкоузнаваемой для специалистов.

