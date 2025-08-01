Регион в осаде: клещи атакуют людей с пугающей скоростью

Кузбасс переживает нашествие клещей — статистика последней недели июля показывает увеличение числа пострадавших от укусов членистоногих. Со ссылкой на Роспотребнадзор Кузбасса об этом сообщает sibdepo.ru.

Так, по данным ведомства, с 25 по 31 июля за медицинской помощью обратились 1562 человека с присосавшимися кровососами. Это в семь раз больше, чем неделей ранее, когда было зарегистрировано 202 случая. Общий счет за сезон приближается к тревожной отметке: 24 461 пострадавшему.

Роспотребнадзор Кузбасса усилил предупреждения: сейчас особенно важно носить светлую закрытую одежду, тщательно осматривать тело после прогулок и избегать высокой травы. Дачникам советуют не просто косить газоны, но и проводить профессиональную противоклещевую обработку участков. При обнаружении клеща на коже важно обратиться в травмпункт и сдать насекомое на анализ.

Ранее сообщалось, что отчаянная попытка убить клеща привела к лесному пожару.