Regions узнал подробности об аварии с участием каршеринга и поезда на станции Быково в Подмосковье

Авария с участием поезда, которая произошла в ночь на 19 сентября на станции Быково Московской железной дороги, случилась по вине водителя каршеринга. Об этом сообщает Regions со ссылкой на собственный источник.

По его данным, он не справился с управлением, из-за чего снес ограждение и вылетел на железнодорожные пути. Мужчина вышел из машины, когда в нее влетел поезд.

«В результате ДТП пострадавших нет. Схода подвижного состава нет. В 04:07 поезд отправился по назначению. На движение других поездов происшествие не повлияло», — говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Другие подробности об инциденте — в материале Regions.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.