Регионы-аферисты: в четырех регионах России загадочно «ломается» техника чаще всего

Крупнейшие розничные сети направили официальное обращение председателю Верховного суда Игорю Краснову с просьбой дать разъяснения для создания единой судебной практики по закону «О защите прав потребителей». Об этом пишет Коммерсантъ .

По данным ритейлеров, отсутствие единообразия привело к масштабным злоупотреблениям в нескольких регионах, где действуют организованные группы. Эти группы, как утверждается, намеренно портят купленную технику, а затем через суды в «благоприятных» регионах — Самарской, Саратовской областях, Башкортостане и Татарстане — взыскивают с продавцов многомиллионные компенсации.

По оценке участников рынка, ежегодный ущерб от такой деятельности исчисляется миллиардами рублей, а на Поволжье, особенно на Самарскую область, приходится до 80% всех подобных исков в стране.

Эксперты подтверждают проблему forum shopping, когда истцы целенаправленно выбирают суды с наиболее выгодной для себя практикой. Проблему назвали «потребительским экстремизмом», существующим более 25 лет. В общественных организациях признают наличие преступных схем, но подчеркивают, что решать проблему нужно через уголовное преследование конкретных групп, не ущемляя права добросовестных потребителей.

