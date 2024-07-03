Регионы России будут вводить новый туристический налог с 2025 года

Налог для туристов введут в 2025 году. Регионам разрешат определять его размер и условия самостоятельно. Что изменится для путешественников рассказали в материале KP.RU.

Собранный туристический налог будет отчисляться в местные бюджеты, по месту, где находится гостиница. Работать это будет как налог с продаж. После старта он будет 1%, но за пять лет вырастет до 5%. Если проживание в отеле стоит 5000 рублей, то за каждый день проживания гость заплатит еще по 50 рублей. Эта сумма и уйдет на поддержку муниципалитетов, что станет плюсом для туристических зон.

Налог не новинка: даже сейчас действует курортный сбор. Их также могут вводить или не вводить регионы. Крым, как ни странно, от этого отказался.

Учитывая популярность внутреннего туризма, полагают, что туристический налог поможет собрать до 18 млрд рублей в общем. Деньги пустят на поддержку сферы, инфраструктуру и другие целевые расходы. Аналогичные налоги на туристов собирают в европейских странах.

Ранее сообщалось, что турэксперт Сапронова рассказала про три подвоха системы «все включено» в отелях.