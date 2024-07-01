Турэксперт Сапронова рассказала про три подвоха системы «все включено» в отелях

Тур с пометкой «все включено» — один из самых любимых у российских туристов. Однако иногда люди получают счет совсем не в тех цифрах, на которые рассчитывал. Все из-за хитрых схем обмана системы, отмечает эксперт по туризму Татьяна Сапронова в беседе с RuNews24.ru .

Есть три очень распространенные уловки в схеме «все включено». Первая касается еды и напитков, которые в турах предоставляют бесплатно, но в достаточно скудном виде. Во время отдыха туристы хотят больше свежих и качественных продуктов, включая и алкоголь, но гостиницы готовят на поток и их кулинарные шедевры до уровня ожиданий не дотягивают.

Вторая уловка — аренда машины. Путешественники со своим транспортом в прокате часто тратятся на парковку у отеля, просто потому что она не вошла в схему «все включено». Иногда услуга считается и есть в прайсе, причем бесплатно, однако, если мест на всех не хватит, с туриста возьмут деньги. Это дополнительный чек на оплату за каждый день парковки. Тоже самое с услугой хранения багажа.

«Еще подобные туры как будто обязывают туриста существовать только на территории отеля. А путешествие – это все же разная картинка, знакомство с особенностями страны или места, где находится отель», — отметила специалист.

All Inclusive также может пообещать бесплатную отмену бронирования отеля, однако в этом случае правила заведения могут отличаться от указанного в туре. Нередко туристы попадали на штрафы за отмены или смену номеров. Эксперт советует как можно лучше изучать правила отелей и условия туров, все обговаривать и искать проверенные варианты для путешествий.

Ранее сообщалось, что россияне начали отменять отпуска в Крыму и Краснодарском крае.