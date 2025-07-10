Регионы смогут быстрее получать квалифицированные заключения по территориальным схемам через ФГИС УТКО

«Органы исполнительной власти субъектов РФ теперь могут загружать территориальные схемы в систему и направлять их на рассмотрение в Российский экологический оператор через специализированный модуль «Запросы». Этот новый механизм позволит регионам более оперативно и точно корректировать свои территориальные схемы, что имеет решающее значение для эффективной организации всей системы управления отходами и достижения общенациональных целей», — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Специалисты РЭО проводят проверку вручную на предмет достоверности информации по ключевым показателям, таким как объемы отходов, логистика и загруженность объектов, и предоставляют заключение. При выявлении неточностей или погрешностей схема возвращается на доработку, после чего органы исполнительной власти субъектов РФ могут внести изменения или не согласиться с полученными замечаниями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.