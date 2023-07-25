Регистрация на конкурс «Директор года России» началась в Подмосковье

Директора образовательных учреждений Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Директор года России-2023». Об этом сообщили в областном Министерстве образования.

В сообщении уточнили, что регистрация уже стартовала, пройти ее и узнать подробности о конкурсе можно здесь. В министерстве добавили, что конкурс пройдет по всей стране уже в третий раз. Ежегодно число участников мероприятия растет. В прошлом году в отборочном этапе принимали участи 775 директоров школ из 69 регионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье стартовал шахматный турнир на кубок Карякина.