Регоператор объяснил сбои с вывозом мусора в Кирове

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Кировской области объяснил ситуацию, которая сложилась с вывозом мусора в последние дни в городах. Реакцию ведомства приводит портал newsler.ru.

Представители компании-подрядчика отметили, что работа ведется круглосуточно и строго по утвержденным графикам, но задержки все же случаются. Основные причины — снежные заносы и припаркованные автомобили, которые блокируют подъезды к контейнерным площадкам.

Техника регоператора — это мусоровозы массой до 20 тонн. Такой машине, по объективным причинам, невозможно двигаться по глубокой узкой колее. Если экипаж видит риск пробуксовки и невозможности подъезда, он фиксирует это и отправляется дальше, оставляя площадку на совести тех, кто должен был расчистить дорогу.

В доказательство оператор привел конкретные адреса и даты, где техника не смогла подобраться к бакам. На улице Труда с 16 февраля подъезд отсутствовал из-за нерасчищенной дороги. На Монтажников — проблема длилась с 15 по 17 февраля, и только 18 числа расчистка наконец произошла. На Попова машины безуспешно пытались подъехать 15 и 17 февраля. А на Лепсе подъезд невозможен до сих пор.

В регоператоре напоминают: содержание контейнерных площадок и расчистка придомовой территории — прямая зона ответственности управляющих организаций. Пока УК не справляются со снегом, мусоровозы просто физически не могут выполнить свою работу.

В Министерстве охраны окружающей среды Кировской области тем временем заявили, что основные площадки уже очищены и город постепенно приводят в порядок. Но жителям, чьи дома попали в «снежную блокаду», от этого пока не легче.

Ранее сообщалось, что более 650 единиц техники вышли на региональные дороги Подмосковья в снегопад.