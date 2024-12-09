Регрессолог Панина пояснила природу ретроградного Марса

Недавно обсуждалась природа ретроградного Меркурия, на который чаще всего списывают свои неудачи, теперь ожидает новый астрологический вызов – ретроградный Марс. Экстрасенс Аделина Панина пояснила, что принесет это время и какая природа у данного явления. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, власть ретроградного Марса будет длиться до 24 февраля, то есть он станет двигаться в обратном направлении.

Регрессолог пояснила, что это планета весьма активная и мощная, которая отвечает за лидерство, целеустремленность, борьбу и достижение целей и даже за конфликтность, поэтому не исключены проявления затишья и уныния.

По ее мнению, однако, это вовсе не время для паники, а время для того, чтобы взять все в свои руки. Важно спокойно и размеренно решать задачи и продумывать цели на будущее.

Ранее она назвала категории людей, которым нужно следить за словами в период Ретроградного Меркурия.