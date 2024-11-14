Таролог Панина назвала категории людей, которым нужно следить за словами в период Ретроградного Меркурия

Ретроградный Меркурий — астрологический феномен, с которым человечество вновь столкнется в ноябре. Данный период вызывает волну обсуждений и даже тревог у многих людей, поскольку его связывают с всевозможными сбоями и недоразумениями, особенно в коммуникациях и повседневных делах. Таролог Аделина Панина рассказала, так ли он страшен, как его малюют, и что на самом деле происходит с этой загадочной планетой на астрологическом небосклоне. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, с 25 ноября по 15 декабря вновь нас всех начнет ретроградить. Ретроградный Меркурий всегда отвечает за остановку определенных процессов. И в этот раз ретроградный Меркурий славится тем, что ожидаются проблемы не только с графиками, техникой, документами и коммуникацией, а также станет весьма сложно выражать свои мысли. Таким образом, могут возникать вопросы с понятостью и желательно каждому обращать внимание на то, насколько ясно он выражает свою мысль, свою эмоцию.

Эксперт добавила, что могут повыситься конфликты, агрессия, сбои в графиках жизни, перемена планов, резкие повороты.

По ее словам, среди знаков Зодиака, которые больше всего подвержены влиянию данного цикла, - это Близнецы. Кроме того, попадают в зону риска Дева, Стрелец и Рыбы.

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