Рейдеры начали захватывать квартиры должников-ипотечников в Москве

Десятки москвичей стали жертвой грандиозной аферы с квартирами: захватчики стали взламывать их, скупать за бесценок и проворачивать другие жесткие манипуляции, лишая горожан средств, нервов и крыши над головой. Как пишет KP.RU , одна из жительниц столицы пытается отстоять свою квартиру, но вынуждена жить в ней как затворница.

Москвичке Елене 55 лет. Несколько из них она живет в собственной двухкомнатной квартире на Большой Черкизовской, однако теперь в осадном положении. Женщина боится, что новые владельцы жилища захватят площадь. Продукты она получает от друзей, как и связь с окружающим миром. Елена боится, что к ней в один день ворвутся рейдеры и выгонят ее из жилья.

Елена взяла валютную ипотеку под 13% в 2007 году. Поначалу платежи делала исправно, но к 2018 году уже не вывезла. Тогда суд взыскал в пользу банка 6,7 млн рублей — остаток долга в пересчете с долларов. Позже стало еще страшнее: в 2021-м году Елена узнала за несколько дней, что ее квартиру продают с аукциона.

«Я о них узнала из записок, которые мне оставляли в двери: какие-то частники предлагали приобрести по заниженной стоимости мою же квартиру. И это было еще до торгов! Я побежала в суд, к приставам, просила приостановить торги. Но было уже поздно», — заявила жительница столицы.

Квартиру выставили за более чем шесть миллионов рублей, хотя по кадастру она стоила почти семь, а по рынку все 11 млн рублей. Жилье купили за 40 секунд, стоимость подняли лишь на восемь тысяч в ходе торгов. По мнению Елены, кто-то незаконно допустил к аукциону по ее квартире двух претендентов. Она пожаловалась на мошенничество. Ведь ее квартиру уже пытались захватить, вскрыть болгаркой, ломом: делали это якобы «представители нового собственника».

Как уточняет издание, случай этой ипотечницы уже не первый в Москве. В обстоятельствах подобных инцидентов разбирается СК: отчет о расследовании запросил Бастрыкин.

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