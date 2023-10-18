Рейс «Аэрофлота» из Москвы в Сочи задержали из-за залетевшей в салон слишком ленивой птицы

Как передает Baza, курьезный инцидент произошел в среду, 18 октября, в московском аэропорту Шереметьево. Сообщается, что во время посадки в самолет, который должен был отправиться в Сочи, залетела, пытаясь, видимо, улететь в теплые страны как простой пассажир, птица.

Поймать ее было довольно проблематично. Птица явно не собиралась улетать в теплые края своим ходом. Персоналу аэропорта пришлось вызвать на помощь орнитологов, а вылет отложить.

«Птица залетела в салон самолета, вылетающего из Шереметьево в Сочи, во время посадки пассажиров. Поймать её долго не могли — птица кружила над головами людей и явно собиралась лететь вместе с ними в Сочи. Бортпроводники предупредили КВС, чтобы он отложил взлёт, и вызвали к самолету орнитолога, чтобы поймать нарушителя спокойствия», - приводится в публикации.

Однако к радости к тому времени уже довольно уставших от ожидания вылета пассажиров помощь специалиста не понадобилась: словно чувствуя неладное птица внезапно вылетела из самолета сама.

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