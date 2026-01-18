Рейтинг без IT: назван топ-5 самых профессий с самыми высокими зарплатами в России

Рабочие специальности вновь подтвердили свой статус наиболее доходных на российском рынке труда. Согласно исследованию сервиса «Авито Работа», профессия бурильщика заняла первое место по уровню зарплатных предложений в 2025 году, составив в среднем 179 тысяч рублей в месяц. Этот результат демонстрирует устойчивый спрос на квалифицированный труд в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых и строительством инфраструктуры.

РИА Новостисо ссылкой на исследование «Авито Работа» пишет, что самые высокие заработки у бурильщиков, операторов станков (172,6 тысячи рублей) и токарей (172,2 тысячи рублей): это напрямую связаны с условиями труда, часто предполагающими вахтовый метод работы, высокую ответственность и необходимость специальной подготовки. Это опровергает стереотип о низкой доходности «рабочих рук» и указывает на возможность построения успешной карьеры в промышленном секторе без обязательного высшего образования.

Интересно, что в первую пятерку также вошли, на первый взгляд, менее очевидные профессии. Сортировщики, чья средняя зарплата достигла 161,9 тысячи рублей, и фасадчики с предложениями около 156,1 тысячи рублей, демонстрируют, как цифровизация логистики и рост объемов строительства повышают ценность ручного, но технологичного труда. Эти специалисты требуются на современных складах и при возведении сложных архитектурных объектов.

Креативный взгляд на ситуацию позволяет увидеть в этом тренде формирование новой «индустриальной аристократии» — рабочих, чьи навыки критически важны для реального сектора экономики и потому высоко оплачиваются.

Ранее сообщалось, что зарплаты курьеров в России выросли почти до 170 тысяч рублей.