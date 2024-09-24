Рейтинг действующего президента Франции упал до минимума за последние 7 лет

При этом французы не слишком верят в способность нового премьер-министра кардинально изменить ситуацию в стране. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса общественного мнения.

Согласно полученным, рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона достиг отметки в 25%, что является самым низким показателем за последние 7 лет. Три четверти респондентов (75%) считают Макрона неэффективным руководителем.

При этом премьер-министр Мишель Барнье, на которого возлагают большие надежды, получил 39% положительных отзывов. Тем не менее, 61% французов полагают, что именно Макрон будет управлять страной, а не Барнье.

В социальных сетях преобладает выжидательная позиция, без особых надежд на перемены при новом премьер-министре. Опрос проводился 18-19 сентября с погрешностью 1,4-3,1 процентного пункта. В нем приняли участие более 1 тыс. человек.

Ранее Макрон призвал Европу к переосмыслению отношений с Россией в будущем.