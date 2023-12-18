Рейтинг из самых посещаемых каруселей составили в Подмосковье

На прошлой неделе на каруселях, установленных по программе губернатора в парках и на общественных территориях Подмосковья, в общей сложности прокатились более трех тысяч человек, самой посещаемой стал аттракцион в Центральном городском парке Ногинска. Об этом сообщили в областном Минблаго.

В ведомстве уточнили, что в пятерку самых востребованных также вошли карусели в парке «Скитские пруды» Сергиева Посада, городском парке Чехова, Воскресенском парке Кривякино и городском парке Одинцово. Отметим, что в этих парковых зонах созданы специальные брендированные зоны «Зима в Подмосковье». Там уже появились украшенные елки, катки, палатки с чаем и сладостями. Прокатиться на губернаторских каруселях можно бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.