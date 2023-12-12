Рейтинг популярных госуслуг обновили в Московской области

Онлайн-прикрепление к поликлинике вошло в рейтинг популярных госуслуг, которыми жители Подмосковья пользовались на региональном портале на прошлой неделе. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

В ведомстве уточнили, что самой востребованной за этот период услугой стала выписка из домовой книги. На ее оформление было подано более 22 тысяч заявлений. Помимо этого, в топе оказались запись в кружки и секции (13,1 тысячи), выдача и замена социальных карт жителя Московской области (10 тысяч), признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании (7,6 тысячи) и прикрепление к поликлинике (4,7 тысячи). Отметим, что всего на портале представлены более 300 услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».