Рейтинг самых популярных электронных услуг обновили в Московской области

Выписка из домовой книги стала наиболее востребованной у жителей Подмосковья электронной услугой на прошедшей неделе, сообщили в областном Мингосуправления. За ней обратились 22,8 тысячи раз.

Помимо этого, популярностью пользовались услуги по оформлению записи в кружки и секции (13,8 тысячи заявлений), выдаче социальных карт (8 тысяч), оформлению статуса нуждающегося в социальном обслуживании (4,5 тысячи) и выдаче карт «Стрелка» (4,3 тысячи). В ведомстве добавили, что воспользоваться услугами граждане могут после авторизации на региональном портале госуслуг с помощью ЕСИА.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.