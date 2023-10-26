Рейтинг самых востребованных онлайн услуг представили в Подмосковье

Самой популярной онлайн-услугой у жителей Подмосковья на прошлой неделе стала запись в кружки и секции. Рейтинг востребованных услуг представили в областном Мингосуправления.

По данным ведомства, за ней обратились 31,6 тысячи раз. Помимо этого, в топе услуг оказались «Выписка из домовой книги» (25,1 тысячи заявлений за неделю), «Выдача и замена социальных карт жителя Московской области» (10 тысяч), «Предоставление субсидии на оплату ЖКУ» (5,8 тысячи), «Выдача карт Стрелка» (5,4 тысячи).

В министерстве напомнили, что на портале госуслуг Московской области представлены более 300 онлайн-услуг. Воспользоваться сервисами можно после авторизации с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.