Рейтинг тем обращений жителей к властям представили в Московской области

Чаще всего жители Московской области обращаются к властям региона по тематике дворов. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

В ведомстве уточнили, что граждане направили 12,9 тысячи обращений по теме содержания дворовых территорий. Помимо этого, в рейтинг популярных тем также вошли медицина (3,3 тысячи), транспорт (2,5 тысячи), дороги (2,3 тысячи) и общественные территории (1,4 тысячи). Отметим, что граждане могут взаимодействовать с органами власти через портал «Добродел». Там после авторизации они могут оставить сообщение на волнующую их тему.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.