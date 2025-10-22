Река с крокодилами получит шанс принять олимпийскую греблю

Река Фицрой в австралийском штате Квинсленд, известная обитающими в ней крокодилами, официально признана пригодной для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ в рамках Олимпийских игр 2032 года. Такое решение приняла организация Games Independent Infrastructure and Coordination Authority (GIICA), отвечающая за строительство и модернизацию олимпийских объектов в Брисбене, сообщает ТАСС .

По словам депутата федерального парламента Австралии от Квинсленда Мэтта Канавана, все необходимые исследования завершены, и теперь «фактически есть зеленый свет» для проведения гребных соревнований в 2032 году. Специалисты GIICA подтвердили, что гидрологические и технические характеристики реки полностью соответствуют требованиям Международной федерации гребного спорта.

Ранее та же федерация считала Фицрой непригодной для олимпийских состязаний, отмечая, что река подходит лишь для тренировок и не проходила должного технического обоснования. Однако последние годы на Фицрой регулярно тренируются члены олимпийской сборной Австралии по гребле, а также проводятся университетские соревнования.

Премьер-министр Квинсленда Дэвид Крисафулли заверил, что региональные власти примут меры для минимизации угрозы от крокодилов, обитающих в реке. Несмотря на экзотический фактор, организаторы уверены: при должной подготовке Фицрой сможет безопасно принять спортсменов мирового уровня.

